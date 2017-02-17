При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в КНР погибли 3 человека
В настоящее время работа завода остановлена
Пекин, 17 февраля 2017, 11:38 — REGNUM По данным правоохранительных органов провинции Цзилинь, в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в г. Сунюань погибли 3 граждан КНР. Взрыв прогремел в котельном отделении во время сварочных работ.
В настоящее время работа завода остановлена. Предприятие оцеплено сотрудниками полиции. Расследование причин взрыва продолжается, пишет «Синьхуа».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, первая информация о ЧП в г. Сунюань появилась утром 17 февраля. Однако точное количество жертв и потерпевших было неизвестно.
Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на заводе в Китае: есть жертвы
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