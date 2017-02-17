В Якутии полицейские изъяли золотые слитки на 3,6 млн рублей

Владелец транспортного средства задержан и помещен в изолятор временного содержания

Якутск, , 11:37 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии сотрудники правоохранительных органов обнаружили почти 2 кг природного золота в салоне легкового автомобиля (такси). Об этом, как передает Life.ru, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«При досмотре междугороднего такси под пассажирским сиденьем обнаружены и изъяты 2 слитка драгоценного металла, общий вес которого составил более 1,8 кг, — говорит Волк. — Проведенная экспертиза показала, что изъятые слитки являются природным золотом, стоимостью более 3,65 млн рублей».

Отмечается, что владелец транспортного средства задержан и помещен в изолятор временного содержания, а драгоценный металл изъят.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».