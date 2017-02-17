На Ставрополье осужден чиновник, причинивший ущерб селу на 890 тыс. рублей

Ставрополь, , 11:34 — REGNUM



В Ставропольском крае за коррупционные преступления осужден глава сельского поселения. Своими действиями чиновник причинил ущерб муниципальному образованию на сумму свыше 890 тыс. рублей, за что получил условный срок наказания.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, бывший глава муниципального образования Покойненского сельсовета Михаил Пшиков признан виновным в растрате и превышении должностных полномочий.

В 2012 году он принимал решения, наносящие значительный ущерб поселению. Он устно поручил подрядной организации отрезать участок коллектора сточных вод, длиной 2 тыс. м, предназначенный для полива приусадебных участков. Коллектор был отрезан, а селу был причинен ущерб на сумму свыше 800 тыс. рублей.

Кроме того, Пшиков продал предпринимателю за 90 тысяч рублей казенный бульдозер, а деньги забрал себе.

Бывший чиновник осужден к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в течение трех лет в государственных и муниципальных учреждениях.

Коррупционные преступления среди муниципальных чиновников не редкость на Ставрополье. Как сообщало ИА REGNUM, на днях в крае начался судебный процесс по обвинению бывшего главного специалиста отдела имущественных и земельных отношений администрации Степновского района Евгения Цыганкова в мошенничестве с земельными участками сельскохозяйственного назначения. На основании поддельных документов он оформил в свою собственность земельный участок стоимостью свыше 851 тыс. рублей.

Осенью минувшего года в Андроповском районе начался суд над бывшим главой Новоянкульского сельсовета, его сыном и подельниками, пытавшимися по поддельным документам захватить в собственность земельный участок бывшего сельскохозяйственного кооператива «Янкульский» стоимостью более 100 миллионов рублей.

А в мае минувшего года экс-главе Махмуд — Мектебского сельсовета Нефтекумского района Байраму Эсбергенову было предъявлено обвинение в незаконном предоставлении своим сыновьям в аренду сельскохозяйственных земель на длительный срок

Экс-глава Журавского сельсовета Новоселицкого района Владимир Толстов осужден за мошенничество с использованием служебного положения. Он похитил средства, выделенные учреждению культуры на телевещательное оборудование. Суд назначил Толстову штраф размером 100 тысяч рублей.