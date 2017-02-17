Пятница, 17 Февраля 2017 года
10:54:20 МСК

В Екатеринбурге стартовал суд по «делу Тропиканки»

Происшествия
Четверо подсудимых обвиняются в мошенничестве и серии убийств

Екатеринбург, 17 февраля 2017, 10:51 — REGNUM  В Свердловском областном суде началось рассмотрение громкого уголовного дела о мошенничестве с банковскими кредитами и серии убийств в Алапаевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

«Сегодня началось судебное следствие, и было заслушано обвинительное заключение. После этого в заседании суда был объявлен перерыв до 20 февраля 10:30», — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рассмотрение дела о мошенничестве с кредитами и трёх убийствах в посёлке Нейво-Шайтанский должно было начаться 9 февраля, но заседание суда было перенесено из-за болезни одного из подсудимых.

Напомним, что перед судом предстали четыре жителя Свердловской области: три жителя посёлка Нейво-Шайтанский Светлана Степенько (в посёлке её прозвали «Тропиканка»), Илья Муравьев и Вячеслав Неглец, а также предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям: убийство трёх лиц, в том числе, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое группой лиц, с целью скрыть другое преступление, и мошенничество в сфере кредитования, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Глаголева, которой задолжала Степенько, предложила ей вернуть долг. Для этого Степенько должна была найти лиц ведущих асоциальный образ жизни для оформления на них фиктивных банковских кредитов на покупку товаров в магазине Глаголевой. Ни деньги не товар «заёмщики» на руки не получали, а полученные средства предлагалось разделить между соучастниками сговора.

Для реализации преступного умысла Степенько привлекла сообщников: Муравьёва и Неглеца. В итоге им удалось обмануть трёх жителей посёлка Нейво-Шайтанский, а общая сумма нанесённого ущерба банку их действиями составила свыше 230 тысяч рублей. Впоследствии, для сокрытия финансового преступления злоумышленники избавились от этих трёх обманутых ранее граждан, как от потенциальных свидетелей.

Отметим, что на сегодняшнем заседании суда свою вину частично признал только один подсудимый из четверых. Также по делу предстоит опросить 32 свидетеля, но судья предложила уменьшить это число, сообщает «Наша Газета».

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале перенесено рассмотрение судом «дела Тропиканки»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Серийные убийства
Главное сегодня
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Госсекретарю США не нашлось мест в отелях Бонна — СМИ
БоннГермания Российско-американские отношения Политика
NB!
17.02.17
Взрыв газа в Сочи: данные о пострадавших уточняются
СочиКраснодарский крайРоссия Взрывы бытового газа Происшествия
NB!
17.02.17
Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Станислав ТарасовРоссия-США: сформирован запрос на перемены
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Глава Еврокомиссии: Британии не управиться с Brexit за два года
БрюссельБельгия Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
17.02.17
Максим ИсаевБез продвижения демократии США не будут в безопасности – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Доллар вернется к 62 к апрелю»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
17.02.17
«Заткнитесь, пожалуйста»: Сахалин финансирует Росгвардию в ущерб детям
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
17.02.17
Дорогой вы наш депутат: Зачем тратить столько денег на перелеты?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
17.02.17
Global Times: Западные СМИ бесстыдно защищают террористов
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
17.02.17
СМИ: Россия к лету может завершить погашение долгов СССР
МоскваРоссия Крушение СССР и его последствия Экономика
NB!
17.02.17
Трамп: «Я унаследовал беспорядок...»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
17.02.17
Анна Алябьева«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
16.02.17
Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
Ростов-на-ДонуРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
«Разведслужбы США не доверяют Трампу, а он – им»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное