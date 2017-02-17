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В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ

Происшествия
В устроившей смертельное ДТП машине с российскими дипломатическими номерами ехал один из руководителей «Роснефти»

Бишкек, 17 февраля 2017, 10:42 — REGNUM  Водитель грузовика, в который въехал внедорожник, принадлежащий посольству России в Киргизии, скончался от полученных травм. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщила газета «Вечерний Бишкек».

По информации руководства Национального госпиталя, 62-летний Алексей Лексин, управлявший машиной «Мерседес Спринтер» был доставлен в отделение нейротравмы этого медучреждения, где ему диагностировали открытый перелом черепа. Несмотря на проведенную операцию, мужчина умер, не приходя в сознание.

Также стало известно, что второй пострадавший в этом ДТП, заместитель гендиректора компании «Роснефть» Игорь Рясный, был госпитализирован в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. «Это пассажир джипа. Его состояние стабилизировалось, и его перевели в обычную палату. У него был сильный вывих бедра», — сказал главврач БНИЦТО Алмаз Кубатбеков.

Между тем, ИА «Zanoza.kg» утверждает, что высокопоставленный представитель «Роснефти» в Киргизии Игорь Рясный в момент аварии находился за рулем машины с российскими дипломатическими номерами.

ИА REGNUM напоминает, что 16 февраля 2017 года около 16:00 по местному времени в столице Киргизии произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого внедорожник «Тойота Прадо» с номерами посольства России, игнорируя запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в грузовую машину «Мерседес Спринтер».

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии машина посольства России врезалась в грузовик. Есть пострадавшие

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