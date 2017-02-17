Катаясь на квадроцикле, мужчина нашел двести патронов в Ленобласти

В этих местах в годы войны действовали партизанские отряды

Гатчина, Ленинградская область, , 10:43 — REGNUM Почти две сотни винтовочных патронов времен Великой Отечественной войны обнаружил предприниматель в Гатчинском районе Ленинградской области. Патроны вывернуло из земли корнями упавшего дерева. Об этом необычном случае 17 февраля сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

32-летний житель поселка Вырица ехал на квадроцикле по лесной дороге вдоль реки Оредеж, между деревнями Мины и Введенское. На пути у него оказалась лежавшая поперек дороги большая ель.

«Объезжая препятствие, мужчина увидел патроны, россыпью лежавшие на земле среди корней ели. По-видимому, патроны долгое время находились в земле под корневой системой дерева и их вывернуло на поверхность во время его падения», — пояснили в Главке Росгвардии.

Мужчина собрал патроны и отнес в их территориальный отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Инспекторы установили: патроны калибра 7,62×54 для винтовки Мосина, в количестве 195 штук.

За добровольную выдачу боеприпасов гражданину полагается денежная выплата, а патроны переданы в районную полицию для уничтожения.

Добавим, что Гатчинский район в годы войны был оккупирован немецкими войсками, и на территории района активно действовали партизанские отряды. Возможно, патроны спрятал в земле кто-то из партизан.