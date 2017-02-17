Взрыв на заводе в Китае: есть жертвы

Пекин, , 10:31 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Цзилинь сообщили о ЧП на одном из промышленных предприятий в г. Сунюань, где днем 17 февраля прогремел взрыв. По данным полиции, ЧП привело к гибели людей, однако количество жертв не сообщается.

Подробности происшествия пока не известны. К месту ЧП выехали спасатели, сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить причины произошедшего, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы провинции Фуцзянь сообщили о пожаре в д. Гаокэн, вспыхнувшем 16 февраля примерно в 23:00 по местному времени. По последним данным, в результате пожара в ремонтной мастерской погибли 6 местных жителей, еще 2 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами пожара в Китае стали шесть человек