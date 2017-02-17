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В США украинского хакера приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу

Происшествия
По версии обвинения, хакер Вовненко, известный в Сети как Flycracker и Darklife, с сообщниками взломал сервер крупного финансового учреждения штата и украл личные данные его клиентов

Ньюарк, США, 17 февраля 2017, 10:28 — REGNUM  В США федеральный суд в Ньюарке (штат Нью-Джерси) приговорил украинского хакера Сергея Вовненко к 3 годам и 5 месяцам тюрьмы и штрафу в $83,4 тыс. за кражу данных банковских карт, сообщает Reuters.

По версии обвинения, хакер Вовненко, известный в Сети как Flycracker и Darklife, с сообщниками взломал сервер крупного финансового учреждения штата и украл личные данные его клиентов, в том числе пароли от банковских счетов и номера кредитных карт.

Вовненко в январе 2016 года признал, что он и его сообщники взломали свыше 13 тыс. компьютеров ряда частных лиц и компаний в США. Полученную в результате взлома информацию они либо продавали, либо пользовались ей сами, снимая средства со счетов клиентов банков.

Украинского хакера в 2014 году экстрадировали из Италии по запросу американских властей. Прокуратура штата Нью-Джерси считает его организатором преступной группировки. После отбывания срока в тюрьме Вовненко будет находиться под контролем властей США в течение трех лет.

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