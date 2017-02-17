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Жертвами пожара в Китае стали шесть человек

Происшествия
Еще два человека доставлены в больницу в критическом состоянии
Пожар
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Пожар

Пекин, 17 февраля 2017, 10:22 — REGNUM  Правоохранительные органы провинции Фуцзянь сообщили о пожаре в д. Гаокэн, вспыхнувшем 16 февраля примерно в 23:00 по местному времени. По последним данным, в результате пожара в ремонтной мастерской погибли 6 местных жителей, еще 2 получили ранения.

Прибывшие к месту ЧП пожарные обнаружили тела 2 человек, еще 4 местных жители скончались в больнице. В настоящее время врачи борются за жизни 2 граждан КНР, пишет «Сина синьвэнь».

На тушение возгорания прибыли 4 пожарных расчета, которым удалось ликвидировать пожар за 40 минут. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Расследование инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 февраля в результате пожара в массажном салоне на востоке Китая 18 человек погибли и двое получили ожоги.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре на востоке Китая погибли 18 человек

Читайте развитие сюжета: Взрыв на заводе в Китае: есть жертвы

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