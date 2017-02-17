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В Югре пожар погубил женщину и ребёнка

Происшествия
СКР по ХМАО проводит проверку обстоятельств трагедии

Мегион, Югра, 17 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  В югорском Мегионе в огне погибли женщина и ее трехлетний сын. Дом, где они проживали, сгорел дотла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ХМАО.

Сигнал о пожаре в деревянном жилом общежитии на улице Южной поступила ночью, в 1:26 (23:26 мск) часов. К моменту приезда пожарных здание было практически полностью охвачено огнем на площади 360 кв. м. В окнах были видны языки пламени, внутри помещения наблюдалось плотное задымление. Из здания 12 человек эвакуировались самостоятельно. Пожарные немедленно надели аппараты защиты органов дыхания и приступили к поиску людей.

В здании огнеборцы обнаружили мужчину без сознания, его вынесли наружу и передали медикам скорой помощи. После тушения под завалами полностью сгоревшего дома были обнаружены тела женщины 1988 года рождения и ее сына 2014 года рождения.

«Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания и наличием коридорной планировки, способствующей быстрому распространению пламени и дыма», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС. В 2:04 (00:04 мск) часов после подачи огнетушащих средств с трех направлений пожар был локализован. Ликвидировать пожар удалось через шесть часов после сигнала о возгорании.

По предварительным данным, общежитие на 18 комнат восстановлению не подлежит.

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Пожары в жилых домах
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