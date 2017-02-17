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В Китае скончалась всемирно известная панда по кличке Коби

Происшествия
Бамбуковый медведь был назван в честь талисмана Олимпиады-92 в Барселоне

Пекин, 17 февраля 2017, 09:44 — REGNUM  Руководство зоопарка китайского г. Чэнду сообщило о кончине 25-летнего самца панды по кличке Коби, названного в честь талисмана Олимпиады 1992 г. Бамбуковый медведь появился на свет 26 июля 1992 г. — в день открытия летних Олимпийских игр в Барселоне.

Согласно заявлению руководства зоопарка, Коби впал в кому в конце января и, несмотря на усилия ветеринаров, скончался 2 февраля. Вероятной причиной смерти называют преклонный возраст животного — в переводе на возраст человека животному исполнилось 75 лет, пишет «Синьхуа».

Коби был очень популярен во всем мире. Имя животному дал глава Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2017 г. еще 2 бамбуковых медведя скончались в Китае. Большая панда по кличке Го-Го и ее 175-дневный детеныш Хуашэн скончались в парке дикой природы Шанхая от панкреатита и проблем с кишечником.

Читайте ранее в этом сюжете: Причиной смерти панд в зоопарке Шанхая стали проблемы с пищеварением

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