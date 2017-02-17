Пятница, 17 Февраля 2017 года
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В Алтайском крае из-за метели закрыли 2 участка дорог

Происшествия
Метель и боковой ветер сделали опасными поездки в сторону Рубцовска и Змеиногорска
Метель на алтайской дороге
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Метель на алтайской дороге

Барнаул, 17 февраля 2017, 09:28 — REGNUM  Алтайавтодор известил о перекрытии двух участков дорог по причине снегопада, низовой метели и сильного порывистого бокового ветра. — передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ведомства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, речь идет о трассе К-03 (движение закрыто на 80-километровом участке дороги от г. Змеиногорска до г. Рубцовска) и К-21 (опасным признан 40-километровый участок дороги от Рубцовска до с. Вторые Коростели Рубцовского района с 7 до 47 км). На расчистке первого объекта работает 7 единиц дорожной техники, — второго — 3 единицы.

Для обеспечения безопасности выставлены 4 поста ГИБДД и задействовано две рабочих группы муниципальных образований, которыми развернуто два мобильных пункта обогрева. Спасатели отмечают, что переметов, скопления транспорта на перекрытых участках нет, обращений от населения не поступало.

Шторм-прогноз в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю обнародовали накануне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады и метели этой зимой зачастили на Алтай. Так, 9 февраля, помимо перекрытия дорог из-за погоды, было объявлено о закрытии трассы ночью по причине учений военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский край — в плену снежной стихии и военных

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Снегопады, метели, снежные бури
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