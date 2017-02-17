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В Москве иномарка сбила пешеходов на «зебре» после ДТП

Происшествия
Авария произошла возле дома №3 по улице Стромынка
Светофор
Hans
Светофор

Москва, 17 февраля 2017, 09:24 — REGNUM  В Москве в районе станции метро «Сокольники» произошло столкновение двух автомобилей. От удара один из них вылетел на пешеходный переход, где сбил троих человек, передает ТРК «Звезда».

По данным телеканала, пострадавшие были госпитализированы. На место прибыли сотрудники полиции, движение транспорта в районе аварии было затруднено. Участниками аварии оказались иномарки Mitsubishi и Kia.

Как уточняют «Вести», ДТП случилось 16 февраля в 19:40 возле дома №3 по улице Стромынка. Сообщается, что травмы пострадавших оказались нетяжелыми — прибывшие медики провели осмотр пешеходов на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, похожее ДТП произошло в тот же день во Владивостоке, где мини-джип, которым управляла женщина, протаранил группу пешеходов, шедших по «зебре». Травмы получили три человека, виновницей аварии оказалась женщина-водитель: она проехала выехала на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Читайте ранее в этом сюжете: Женщина-водитель сбила группу пешеходов во Владивостоке — видео

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