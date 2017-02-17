Министр строительства Ингушетии помещен под домашний арест

Суд, учитывая возраст и состояние здоровья, принял решение не помещать чиновника под стражу

Магас, , 09:23 — REGNUM Министр строительства Ингушетии Мустафа Буружев, подозреваемый в мошенничестве, помещен под домашний арест. Требование следствия об избрании для чиновника меры пресечения в виде помещения под стражу суд отклонил.

При принятии решения «суд также учел позицию представителя Генпрокуратуры РФ в СКФО, считающего ходатайство необоснованным, основанным на предположениях, а также личность подозреваемого, его возраст и состояние здоровья», цитирует представителя Пятигорского городского суда ТАСС.

На данное решение суда адвокат подозреваемого подал апелляционную жалобу. Материалы будут переданы в Ставропольский краевой суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Министерства строительства Ингушетии был задержан в начале февраля 2017 года. Его подозревают в хищении 54 млн рублей, выделенных на строительство школы. По данным МВД по региону до назначения на пост министра Буружев работал главным специалистом отдела технического надзора Минстроя. Он осуществлял надзор за выполнением строительных работ на объекте и лично подписывал акты.

Гендиректор строительной фирмы Ахмед Алиев представил к оплате акты приемки выполненных работ при строительстве школы. В справки о стоимости выполненных работ злоумышленник внес недостоверные данные. Однако Буружев подписал их, чем нанес ущерб бюджету на сумму около 54 млн рублей.