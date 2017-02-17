Пожилая гражданка РФ насмерть сбита автомобилем в Паттайе

Паттайя, Таиланд, , 09:17 — REGNUM Гражданка России погибла в городе Паттайе (Таиланд) под колёсами автомобиля: пожилую туристку сбила местная жительница. Сведения предоставлены консульским отделом посольства России в Таиланде, передаёт телеканал НТВ.

Женщина 74 лет погибла 15 февраля, переходя улицу в тёмное время суток. Дорога была плохо освещена, и водитель — жительница Паттайи — не увидела пешехода.

Напомним, 15 февраля в Таиланде местный житель Боончу Каевтап заснул за рулём Toyota Vios и врезался в мусоровоз в провинции Ратбури. В его автомобиле были найдены 42 тысячи таблеток опасного наркотического вещества метамфетамина.

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