На Сахалине завершена операция по снятию с припая рыбаков-любителей
«7 человек благополучно доставлены на берег»
Южно-Сахалинск, 17 февраля 2017, 09:07 — REGNUM Российские спасатели в пятницу, 17 февраля, завершили специальную операцию по снятию с припая рыбаков-любителей в заливе Мордвинова. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«7 человек благополучно доставлены на берег на борту вертолета, никто не пострадал, медицинская помощь спасенным не потребовалась, — говорится в сообщении. — Остальные рыбаки выбрались на берег самостоятельно через неразрушенные участки припая».
Отмечается, что всего в спасательной операции принимали участие 18 человек и 8 единиц техники.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в заливе Мордвинова на льдине в море уносит восьмерых рыбаков-любителей.
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