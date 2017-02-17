На Сахалине завершена операция по снятию с припая рыбаков-любителей

«7 человек благополучно доставлены на берег»

Южно-Сахалинск, , 09:07 — REGNUM Российские спасатели в пятницу, 17 февраля, завершили специальную операцию по снятию с припая рыбаков-любителей в заливе Мордвинова. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

«7 человек благополучно доставлены на берег на борту вертолета, никто не пострадал, медицинская помощь спасенным не потребовалась, — говорится в сообщении. — Остальные рыбаки выбрались на берег самостоятельно через неразрушенные участки припая».

Отмечается, что всего в спасательной операции принимали участие 18 человек и 8 единиц техники.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в заливе Мордвинова на льдине в море уносит восьмерых рыбаков-любителей.