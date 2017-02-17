В районе Аляски из-за льда не удаётся устранить утечку газа – СМИ

Джуно , США, , 08:33 — REGNUM Утечка газа из трубопровода компании Hilcorp Alaska, LLC зафиксирована в тихоокеанском заливе Кука у южных берегов Аляски (США) в шести километрах от побережья, сообщает Associated Press.

Уточняется, что утечка происходит на протяжении десяти дней. Представители компании пытаются ликвидировать утечку, но мешает лёд. Труба расположена на глубине 25 метров, и водолазам не удаётся добраться до неё из-за сложной ледовой обстановки.

Диаметр трубы составляет восемь дюймов. Представители природоохранной службы не считают ситуацию опасной для окружающей среды. По их мнению, вред от выделяемого газа незначителен.

Эту позицию осуждают защитники природы: газ может отравить воды залива, погибнет местная фауна. В частности, в заливе обитают белухи (китообразные), которые могут погибнуть в результате утечки газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля на нефтяном месторождении в восточной части штата Оклахома (США) в районе города Квинтон произошёл взрыв: погиб человек. Взорвалась газовая скважина.

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