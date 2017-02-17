На Сахалине задержали пытавшихся примкнуть к ИГ мигрантов

Четверо иностранных граждан, которые планировали примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже переданы правоохранительным органам других стран

Южно-Сахалинск, , 08:27 — REGNUM На Сахалине пограничники и сотрудники ФСБ РФ помешали группе мигрантов из стран Центральной Азии отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает RT, сообщило пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.

«Пограничным управлением ФСБ РФ по Сахалинской области совместно с региональным управлением ФСБ РФ выявлена группа выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что четверо иностранных граждан, которые планировали примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже переданы правоохранительным органам других стран для привлечения к ответственности.

При этом въезд на территорию России молодым людям запрещен по решению суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2017 г. в Шелковском районе Чечни также были задержаны молодые люди, которые подозревались в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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