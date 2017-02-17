В Тюмени девочка на батуте получила травму позвоночника

Тюмень, , 08:03 — REGNUM В Тюмени на аттракционе «батут» пострадала семилетняя девочка. СКР проводит проверку инцидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном органе.

16 февраля в ряде региональных СМИ опубликована информация о том, что 12 февраля в помещении батутного центра, расположенного в здании торгово-развлекательного центра «Фаворит», 7-летняя девочка получила травму позвоночника. Ребенок находится в больнице.

Родственники пострадавшей, по информации «72.ru», намерены подать в суд на владельцев спортивно-развлекательного учреждения. Тетя ребенка сообщила, что девочка прыгала на батуте. Подошел инструктор и начал бросать в батут с шары. «Сейчас племянница находится в больнице с переломами третьего и седьмого позвонков, это в районе шеи и лопаток», — сообщила «72.ru» тетя пострадавшей девочки.

Отмечается, что в торговом центре расположено две площадки с батутами — «Акуна Матата» и «Воздух». В центре развлечений «Акуна Матата» корреспонденту сайта «72.ru» рассказали, что в минувшую субботу жалоб на травмы не поступало. В батутном центре «Воздух» заявили, что и у них таких инцидентов не было.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту, сообщает СКР.

Напомним, это не единственный инцидент на батутах Тюмени, где пострадали дети. В мае 2016 года в зоне отдыха микрорайона Войновка перевернулся большой батут, на котором находилось несколько детей. Они отделались легкими ушибами. Подоспевшие полицейские выяснили, что аттракцион был установлен незаконно. Также установлено, что в отношении предпринимателя неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях.

В октябре 2014 года в Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении другого директора аттракциона «Батут». В июне 2014 года тюменец приобрел и установил два батута, но обеспечить их безопасную эксплуатацию не смог. Батуты располагались на близком расстоянии друг от друга (менее 1,2 м) и один из них в нарушение норм безопасности не имел сетки ограждения. И 28 июня девятилетний мальчик во время прыжков выпал из батута, и, ударившись о стоявший рядом аттракцион проткнул, насквозь губу. Суд назначил директору аттракциона шесть месяцев ограничения свободы (условно). Также с осужденного в пользу малолетнего взыскано 50 тыс. рублей.

В 2015 году Курганским городским судом оштрафован на 200 тысяч рублей директор организации, который осуществлял коммерческую деятельность по предоставлению детской развлекательной услуги — использование надувного резинотканевого батута с нарушением требований ГОСТ Р 55 515−2013. В результате использования указанного аттракциона 22 августа 2015 года произошел разрыв ткани и в образовавшееся отверстие с высоты 6 метров упал пятилетний мальчик, получив ушиб поясничного отдела позвоночника.