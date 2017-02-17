На Камчатке объявили повышенную готовность из-за снежного циклона

Петропавловск-Камчатский, , 07:45 — REGNUM Камчатка готовится к удару мощного циклона, который идет к берегам полуострова со стороны Японии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, атмосферный вихрь ударит по южным районам края уже в пятницу, 17 февраля, а пик непогоды в Петропавловске-Камчатском придется на субботу.

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Потом, по словам специалистов метеоцентра, циклон сместится на север.

«Ожидается снег и усиление ветра в порывах до 22−25 метров в секунду. В выходные влияние распространится на все южные районы, а потом циклон пойдет на Север, но нестабильная погода на Юге сохранится до вторника», — уточнили метеорологи.

Тем временем, учитывая прогнозы, в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, распоряжение по этому поводу уже подписано главой города. Режим начнет действовать с утра субботы, 18 февраля.

«Руководителям предприятий и организаций, расположенных в краевой столице, рекомендовано принять необходимые меры по обеспечению готовности сил и средств для выполнения превентивных и ликвидационных мероприятий», — отметили в мэрии.

Кроме того, дорожникам настоятельно рекомендовано усилить дежурные смены, так как работать придется до тех пор пока город не оправится от пурги.

К удару стихии готовятся и в МЧС региона. Пресс-секретарь ведомства Юлия Ананьева рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что для оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации структурные подразделения провели строевые смотры и смотры техники, которая будет задействована в ликвидации последствий циклона и оказании помощи населению.

Во время действия циклона спасатели будут осуществлять патрулирование автодорог и в случае необходимости оказывать помощь водителям транспортных средств. Кроме того, уже подготовлены к развертыванию пункты обогрева, в которых при необходимости водители и пассажиры смогут обогреться и выпить горячего чая.