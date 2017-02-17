Пятница, 17 Февраля 2017 года
07:52:04 МСК

На Камчатке объявили повышенную готовность из-за снежного циклона

Происшествия
МЧС готовит технику и пункты обогрева

Петропавловск-Камчатский, 17 февраля 2017, 07:45 — REGNUM  Камчатка готовится к удару мощного циклона, который идет к берегам полуострова со стороны Японии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, атмосферный вихрь ударит по южным районам края уже в пятницу, 17 февраля, а пик непогоды в Петропавловске-Камчатском придется на субботу.

Читайте также: На Камчатке военные устроят стрельбы для принудительного схода лавин

Потом, по словам специалистов метеоцентра, циклон сместится на север.

«Ожидается снег и усиление ветра в порывах до 22−25 метров в секунду. В выходные влияние распространится на все южные районы, а потом циклон пойдет на Север, но нестабильная погода на Юге сохранится до вторника», — уточнили метеорологи.

Тем временем, учитывая прогнозы, в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, распоряжение по этому поводу уже подписано главой города. Режим начнет действовать с утра субботы, 18 февраля.

«Руководителям предприятий и организаций, расположенных в краевой столице, рекомендовано принять необходимые меры по обеспечению готовности сил и средств для выполнения превентивных и ликвидационных мероприятий», — отметили в мэрии.

Кроме того, дорожникам настоятельно рекомендовано усилить дежурные смены, так как работать придется до тех пор пока город не оправится от пурги.

К удару стихии готовятся и в МЧС региона. Пресс-секретарь ведомства Юлия Ананьева рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что для оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации структурные подразделения провели строевые смотры и смотры техники, которая будет задействована в ликвидации последствий циклона и оказании помощи населению.

Во время действия циклона спасатели будут осуществлять патрулирование автодорог и в случае необходимости оказывать помощь водителям транспортных средств. Кроме того, уже подготовлены к развертыванию пункты обогрева, в которых при необходимости водители и пассажиры смогут обогреться и выпить горячего чая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
Главное сегодня
NB!
17.02.17
«Заткнитесь, пожалуйста»: Сахалин финансирует Росгвардию в ущерб детям
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
17.02.17
Дорогой вы наш депутат: Зачем тратить столько денег на перелеты?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
17.02.17
Global Times: Западные СМИ бесстыдно защищают террористов
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
17.02.17
СМИ: Россия к лету может завершить погашение долгов СССР
МоскваРоссия Крушение СССР и его последствия Экономика
NB!
17.02.17
Трамп: «Я унаследовал беспорядок...»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
17.02.17
Анна Алябьева«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
16.02.17
Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
Ростов-на-ДонуРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
«Разведслужбы США не доверяют Трампу, а он – им»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Леонид НерсисянМеждународный авиасалон AeroIndia 2017: фоторепортаж
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Авигдор ЭскинКонец старой истории на Святой земле: Израиль будет целым и неделимым
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
16.02.17
Сергей Кургинян: «Народ — расходный материал для элиты»
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное