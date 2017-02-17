В Бурятии поймали браконьеров, выловивших 700 омулей

Улан-Удэ, , 06:09 — REGNUM В Бурятии банда браконьеров орудовала в акватории самого крупного и глубокого залива Байкала — Баргузинского. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 февраля, в республиканской прокуратуре.

Уточняется, что рейд Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с Бурятской транспортной прокуратурой и сотрудниками Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте прошел 2 февраля. Браконьеры — трое жителей поселка Усть-Баргузин — незаконно выловили более 700 единиц байкальского омуля. При этом они использовали сети, изготовленные кустарным способом.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба»). Орудия лова и незаконно добытый омуль изъяты.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Минприроды РФ ранее подтвердили, что в связи с резким сокращением биомассы омуля в озере Байкал и ростом его закупочной цены наблюдается увеличение попыток незаконного лова. Сотрудники оперативных групп «Заповедного Подлеморья» за последние два года задержали сотни браконьеров. Выявленный ущерб от незаконной добычи составил более 6 млн рублей.

В 2008 году, по данным Байкальского филиала Госрыбцентра, биомасса омуля впервые опустилась ниже 20 тыс. тонн, к 2012−2014 году она уменьшилась до 15−16 тыс. тонн, в 2014 году — до 13,2 тыс. тонн. В 2015 году, по данным специалистов, биомасса омуля оценивалась на уровне 10 тыс. тонн.

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