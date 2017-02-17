Терминал аэропорта Праги возобновил работу после ложного сообщения о бомбе

Взрывных устройств в здании аэропорта обнаружено не было

Прага, , 04:58 — REGNUM Сапёры не обнаружили взрывного устройства в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме, передаёт Novinky.cz.

Сообщается, что здание аэропорта около двух часов обследовали специалисты-пиротехники и сапёры с собаками, однако ничего подозрительного им обнаружить не удалось.

В настоящее время посадка на рейсы осуществляется с обоих терминалов аэропорта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее неизвестный сообщил о взрывном устройстве якобы заложенном в терминале №2, который обслуживает авиарейсы в страны Шенгенской зоны. Все пассажиры были эвакуированы в соседний терминал.

Отмены авиарейсов в связи с инцидентом не было, однако часть из них была выполнена с задержкой.

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