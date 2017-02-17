Из-за утечки кислоты на химзаводе в Германии пострадали 150 человек

Оберхаузен, Германия, , 01:59 — REGNUM Около 150 человек пострадали после аварии на химзаводе в немецком городе Оберхаузене, которая вызвала утечку серной и соляной кислоты, передаёт Deutsche Welle.

По информации СМИ, причиной ЧП стало попадание по ошибке соляной кислоты в резервуар с серной кислотой. В результате образовалось токсичное облако в несколько сотен метров шириной.

Пострадавшие поступили в больницы с жалобами на проблемы с дыхательной системой. По заявлениям медиков, это лишь первые симптомы отравления.

Как передаёт Associated Press, в связи с аварией в городе было приостановлено движение автобусов и поездов, изменено расписание работы учебных заведений. Жителям домов, расположенных в радиусе 400 метров от места ЧП, рекомендовали не выходить из помещений.

Представитель местной пожарной службы сообщил, что операция по ликвидации последствий утечки, в которой было задействовано около 130 человек, на данный момент успешно завершена.