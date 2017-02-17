В аэропорту Хитроу задержан подозреваемый в подготовке терактов

Лондон, , 01:36 — REGNUM Полиция в лондонском аэропорту Хитроу 16 февраля задержала мужчину, подозреваемого в подготовке терактов, передаёт телеканал Sky News.

Сообщается, что 36-летний мужчина был задержан сотрудниками антитеррористического подразделения по прибытии в аэропорт. Подробностей о его личности не приводится.

В Скотленд-Ярде заявили, что расследование дела, в связи с которым был задержан подозреваемый, продолжается.

Напомним, что это уже не первый случай задержания подозреваемых в терроризме в аэропортах британской столицы за последнее время. Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля в аэропорту Гэтвик полиция задержала 44-летнего жителя английского графства Хартфордшир, прибывшего авиарейсом из Ирака. В январе в аэропорту Хитроу был задержан 50-летний мужчина, прилетевший в Лондон из Каира.