Автомобиль сбил трёх пешеходов в ДТП на востоке Москвы

В результате столкновения автомобилей Mitsubishi и Kia одна из машин вылетела на пешеходный переход

Москва, , 01:08 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП, произошедшего вечером 16 февраля на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла возле дома №3 по улице Стромынка. Столкнулись автомобили Mitsubishi и Kia, после чего одна из машин вылетела на пешеходный переход, где находились люди.

Трое пострадавших были доставлены в больницу. На место прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего и виновник аварии устанавливаются.

Движение транспорта в районе аварии в настоящее время затруднено.