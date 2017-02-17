Автомобиль сбил трёх пешеходов в ДТП на востоке Москвы
В результате столкновения автомобилей Mitsubishi и Kia одна из машин вылетела на пешеходный переход
Москва, 17 февраля 2017, 01:08 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП, произошедшего вечером 16 февраля на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Авария произошла возле дома №3 по улице Стромынка. Столкнулись автомобили Mitsubishi и Kia, после чего одна из машин вылетела на пешеходный переход, где находились люди.
Трое пострадавших были доставлены в больницу. На место прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего и виновник аварии устанавливаются.
Движение транспорта в районе аварии в настоящее время затруднено.
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