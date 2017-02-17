Медицинский вертолет попал под обстрел террористов в Нигерии

Майдугури, Нигерия, , 01:05 — REGNUM Боевики нигерийской исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили обстрел транспортного вертолета МИ-17, перевозившего врачей из города Майдугури в поселение Гвоза для помощи беженцам от войны, передает Associated Press.

По информации военных Нигерии, в результате атаки боевиков был ранен пилот, никто из врачей не пострадал. Пилоту своевременно была оказана помощь, ему удалось довести рейс до места назначения.

Также военные сообщили, что «отомстили, убив десятки боевиков» — для этой цели в район инцидента в юго-западном Борно были направлены реактивный истребитель и боевой вертолет.

Напомним, война правительства с радикальной группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается на юго-востоке с 2011 года, жертвами противостояния стали около 15 тыс. человек, не менее двух миллионов человек стали беженцами.

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