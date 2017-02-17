Мозамбик: 130 тыс. человек остались без крова из-за шторма «Динео»

Мапуту, , 00:50 — REGNUM Жертвами шторма «Динео», который вчера обрушился на побережье Мозамбика, стали семь человек, передает Reuters.

Информация является «очень предварительной» — по сообщению властей, в провинции Иньямбане шторм разрушил около 20 тыс. домов, до 130 тыс. человек могли остаться без крова.

Кроме непосредственных человеческих жертв и разрушений из-за шквального ветра с порывами до 160 км/ч, стихия несет опасность для сельского хозяйства: тропический шторм принес в южноафриканское государство сильные дожди, в ближайшие двое суток возможно серьезное затопление плодородных полей.

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