В аэропорту Праги проведена эвакуация после сообщения о бомбе

Прага, , 00:20 — REGNUM Один из двух терминалов международного аэропорта Вацлава Гавела в Праге закрыт после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, передаёт портал Lidovky.cz.

Как сообщила представитель аэропорта Михала Ржехоржека, все пассажиры были эвакуированы из терминала №2 в терминал №1, который продолжает работать в штатном режиме.

Отмены авиарейсов в связи с инцидентом нет однако часть из них будет выполнена с задержкой. Решения о посадках принимаются сотрудниками специального кризисного штаба, действующего при аэропорте.

Здание в настоящее время осматривают пиротехники кинологи с собаками. В полиции сообщили, что пока не могут назвать сроки окончания проверки.