В аэропорту Праги проведена эвакуация после сообщения о бомбе
Здание аэропорта обследуют пиротехники и кинологи с собаками
Прага, 17 февраля 2017, 00:20 — REGNUM Один из двух терминалов международного аэропорта Вацлава Гавела в Праге закрыт после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, передаёт портал Lidovky.cz.
Как сообщила представитель аэропорта Михала Ржехоржека, все пассажиры были эвакуированы из терминала №2 в терминал №1, который продолжает работать в штатном режиме.
Отмены авиарейсов в связи с инцидентом нет однако часть из них будет выполнена с задержкой. Решения о посадках принимаются сотрудниками специального кризисного штаба, действующего при аэропорте.
Здание в настоящее время осматривают пиротехники кинологи с собаками. В полиции сообщили, что пока не могут назвать сроки окончания проверки.
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