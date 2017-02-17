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Италия: два месяца тюрьмы за кражу пармезана

Происшествия
За кражу сыра в супермаркете иммигрантку приговорили к двум месяцам тюремного заключения

Рим, 17 февраля 2017, 00:14 — REGNUM  

Для итальянского суда кража — это кража, даже если была совершена по причине голода и нищеты, так как «малообеспеченные люди могут обратиться в органы социального обеспечения или специальные ассоциации, например «Каритас».

С этой мотиваций судья города Турина отклонил запрос об апелляции одной иммигрантки, без вида на жительство и без жилья. Женщину 36 лет Апелляционный суд Турина приговорил к двум месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 400 евро за попытку кражи. Как сообщают итальянские СМИ, 30 сентября 2014 года женщина украла шесть кусков сыра пармезана в магазине на сумму 82 евро. Телекамеры зафиксировали момент кражи, охранникам магазина женщина призналась, что «украла сыр, чтобы перепродать и заработать деньги на проживание».

Поэтому адвокат иммигрантки, которого предоставили социальные службы, подал апелляцию, чтобы обжаловать приговор, мотивируя тем, что в статье 54 Уголовного кодекс Италии говорится, что «то деяние не является наказуемым, если совершено из-за вынужденной необходимости».

Однако Кассационный суд отклонил апелляцию. Так как на подсудимую уже ранее поступали заявления из полиции о кражах.

В 2016 году подобный случай произошел в городе Генуе. Бездомный украл в магазине кусок колбасы на сумму 4 евро, объясняя свой поступок тем, что не ел несколько дней. Тогда Верховный Суд оправдал вора.

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Кражи
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