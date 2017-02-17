На нефтяном месторождении в штате Оклахома произошел взрыв

Оклахома-сити, США, , 23:44 — REGNUM По меньшей мере один человек получил ранения в результате взрыва на нефтяном месторождении в восточной части штата Оклахома, сообщает 16 февраля Associated Press.

Власти штата сообщили, что взрыв произошел в районе города Квинтон, который расположен в округе Питсберг, примерно в 160 километрах к юго-востоку от города Талса, одного из крупнейших городов Оклахомы.

По предварительным данным, взорвалась газовая скважина.

Дорожное движение в районе происшествия перекрыто. Прибыли несколько пожарных расчетов, согласно данным Управления по чрезвычайным ситуациям округа Питсберг.

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