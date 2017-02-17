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Все дороги на Ставрополье расчистили и открыли для проезда

Происшествия
В Александровском районе после расчистки трассу «Александровское – Гольфицкое» открыли для движения

Ставрополь, 16 февраля 2017, 22:52 — REGNUM  

В Ставропольском крае после расчистки и обработки противогололедными материалами все трассы открыли для движения. В 17:30 стала доступной для проезда трасса «Александровское — Гольфицкое».

Ограничение движения по этой трассе было введено еще утром 16 февраля. Причиной закрытиядороги для всех видов транспорта стала непогода — снегопад, наледь, снежные накаты и переметы.

Трассу чистили и обрабатывали до вечера. Всеэто время на ней дежурили наряды ДПС. После 17:30 дорогу открыли для проезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Сейчас в крае открыты для проезда все дороги краевого и федерального значения. Вместе с тем, снегопад продолжается, на дорогах работает снегоуборочная техника, за состоянием дороги следят наряды ДПС.

Напомним, сегодня утром после 10:00 в регионе закрывались три трассы в Петровском, Изобильненском и Александровском районах. Причина — резкое похолодание, обильный снегопад, наледь, снежные накаты, переметы и ограничение видимости.

С 11:50 в Петровском районе ограничение было снято после расчистки трассы. В 12:15 открыли для транспорта дорогу «Сенгилеевское — Новотроицкое» Изобильненского района. С вечера проезжей стала и трасса «Александровское — Гольфицкое».

Отметим, что нынешней зимой из-за неблагоприятных погодных условий трассы Ставрополья закрывались уже порядка 20 раз. Непогода в крае сохраняется.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье из-за непогоды закрываются дороги

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