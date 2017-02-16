Локомотив и автомобиль столкнулись на Ставрополье

Ставрополь, , 22:43 — REGNUM



В Ставропольском крае на железнодорожном переезде локомотив столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки получил серьезные травмы, с которыми попал в реанимацию.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, авария произошла 16 февраля в 15:30 на железнодорожном переезде вблизи села Дербетовка Ипатовского района. Водитель автомобиля «Ока» 20 лет не отреагировал на запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожное полотно.

В это время к автомобилю двигался локомотив. Водитель поезда начал сигналить, однако молодой парень на «Оке» не отреагировал на сигналы и поехал дальше.

Локомотив врезался в «Оку» и потащил ее по железнодорожным путям. Так они проехали несколько метров, после чего движение прекратилось.

Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и впал в кому. Его доставили в реанимацию. Очевидно, негативную роль сыграл незначительный стаж вождения парня — всего семь месяцев.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что в начале текущего года на Ставрополье уже происходило ЧП на железнодорожных путях. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 900 метрах от станции Овечка в районе села Заветное поезд Кисловодск — Ростов-на-Дону сбил 12-летнего мальчика, пытавшегося перейти железнодорожные пути в необорудованном месте.

Ребенок погиб на месте.

Читайте по теме: В Ставропольском крае поезд сбил ребенка на железнодорожных путях