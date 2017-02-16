Арабская коалиция проведет расследование обстоятельств авиаудара в Йемене

Сана, , 22:31 — REGNUM Представители арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией заявили, что проведут расследование обстоятельств авиаудара по траурной процессии недалеко от столицы Йемена, сообщает 16 февраля Associated Press.

«В данном районе в течение нескольких дней проходили столкновения между военнослужащими Йемена и хуситами. Мы проверим сообщение СМИ и предоставим всю полученную нами информацию», — говорится в заявлении арабской коалиции.

Напомним, авиаудар по траурной процессии был нанесен в районе, который расположен примерно в 40 километрах от Саны, столицы Йемена. Согласно последним данным, погибли семь женщин, еще 10 женщин получили ранения. Хуситы заявили, что авиаудар нанесли ВВС арабской коалиции.

Саудовской Аравия поддерживает «правительственную коалицию» президента Абд Раббо Мансура Хади.

«Правительственная коалиция», в свою очередь, ведет в Йемене борьбу с Верховным Политическим Советом Йемена в Сане, который поддерживают хуситы из шиитского движения «Ансар Алла». Хуситы лояльны экс-президенту Али Абдалле Салеху.

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