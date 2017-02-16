ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт в пакистанском Сехван-Шарифе

Исламабад, , 21:30 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт возле мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шари, сообщает 16 февраля Agence France-Presse.

Заявление ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместил ресурс Amaq. Мощный взрыв прогремел в провинции Синд.

«В настоящий момент число погибших достигло 70 человек, более 150 человек получили ранения», — заявил главный инспектор полиции провинции Синд А. Д. Хаваджа.

Руководство Пакистана поклялось отомстить боевикам за нападение на мавзолей Лала Шахбаза Каландара.

Напомним, 13 февраля террорист-смертник подорвал себя в пакистанском городе Лахор. Ответственность за теракт взяла группировка «Джамаат-уль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

15 февраля в результате теракта в городе Галанай погибли два сотрудника правоохранительных органов. Террорист-смертник атаковал здание агентства Федерально управляемых племенных территорий Пакистана.

Атака на мавзолей Лала Шахбаза Каландара стала самой смертоносной среди атак, которые произошли в Пакистане в 2017 году.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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