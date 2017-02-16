Прокуратура Грузии обвинила СМИ в неверной интерпретации

«Исходя из интересов следствия прокуратура на этом этапе не может конкретизировать, в подготовке чьего убийства обвиняется дьякон Мамаладзе»

Тбилиси, , 21:04 — REGNUM Прокуратура Грузии 16 февраля вслед за комментариями руководителя пресс-службы грузинским СМИ распространила уже официальное заявление, в котором всю вину за скандал, разгоревшийся вокруг попытки убийства патриарха, возложила на сами СМИ. В прокуратуре утверждают, что журналисты неверно интерпретировали сообщение главного прокурора, который огласил информацию о задержании дьякона Мамаладзе.

Главный прокурор в своем заявлении ясно сказал, что готовилось убийство высокопоставленного духовного лица и что задержанный в аэропорту дьякон, в багаже которого был найден цианид, направлялся в Берлин, где проходил лечение католикос-патриарх Грузинской Православной Церкви Илия II. И, хотя Ираклий Шотадзе прямо патриарха не назвал, и представители правительства, и ряд общественных деятелей и оппозиционных политиков восприняли это заявление именно как подготовку покушения на патриарха. Соответственно комментарии со стороны высоких лиц были сделаны с недвусмысленным указанием на личность патриарха, а премьер-министр Грузии направил в Берлин специальную охрану для усиления безопасности патриарха.

Сегодня прокуратура сменила тон заявления и однозначно сообщила, что «средства массовой информации определенным образом интерпретировали информацию, распространенную в связи с уголовным делом в отношении дьякона Георгия Мамаладзе».

«Еще раз разъясняем, что следствие работает над несколькими версиями, о которых на этом этапе, исходя из интересов следствия и безопасности связанных с делом лиц говорить не будем. Также, исходя из интересов следствия, прокуратура на этом этапе не будет уточнять, в подготовке чьего убийства обвиняется дьякон Георгий Мамаладзе», — сказано в заявлении прокуратуры.

Главная прокуратура просит всех руководствоваться официальным заявлением, сделанным 13 февраля. Она также сообщает, что по этому делу уже допрошены десятки свидетелей, проведены и продолжаются следственные действия, у обвиняемого и из его дома изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, которые отданы на экспертизу.