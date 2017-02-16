Четверг, 16 Февраля 2017 года
21:15:05 МСК

Прокуратура Грузии обвинила СМИ в неверной интерпретации

Происшествия
«Исходя из интересов следствия прокуратура на этом этапе не может конкретизировать, в подготовке чьего убийства обвиняется дьякон Мамаладзе»

Тбилиси, 16 февраля 2017, 21:04 — REGNUM  Прокуратура Грузии 16 февраля вслед за комментариями руководителя пресс-службы грузинским СМИ распространила уже официальное заявление, в котором всю вину за скандал, разгоревшийся вокруг попытки убийства патриарха, возложила на сами СМИ. В прокуратуре утверждают, что журналисты неверно интерпретировали сообщение главного прокурора, который огласил информацию о задержании дьякона Мамаладзе.

Главный прокурор в своем заявлении ясно сказал, что готовилось убийство высокопоставленного духовного лица и что задержанный в аэропорту дьякон, в багаже которого был найден цианид, направлялся в Берлин, где проходил лечение католикос-патриарх Грузинской Православной Церкви Илия II. И, хотя Ираклий Шотадзе прямо патриарха не назвал, и представители правительства, и ряд общественных деятелей и оппозиционных политиков восприняли это заявление именно как подготовку покушения на патриарха. Соответственно комментарии со стороны высоких лиц были сделаны с недвусмысленным указанием на личность патриарха, а премьер-министр Грузии направил в Берлин специальную охрану для усиления безопасности патриарха.

Сегодня прокуратура сменила тон заявления и однозначно сообщила, что «средства массовой информации определенным образом интерпретировали информацию, распространенную в связи с уголовным делом в отношении дьякона Георгия Мамаладзе».

«Еще раз разъясняем, что следствие работает над несколькими версиями, о которых на этом этапе, исходя из интересов следствия и безопасности связанных с делом лиц говорить не будем. Также, исходя из интересов следствия, прокуратура на этом этапе не будет уточнять, в подготовке чьего убийства обвиняется дьякон Георгий Мамаладзе», — сказано в заявлении прокуратуры.

Главная прокуратура просит всех руководствоваться официальным заявлением, сделанным 13 февраля. Она также сообщает, что по этому делу уже допрошены десятки свидетелей, проведены и продолжаются следственные действия, у обвиняемого и из его дома изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, которые отданы на экспертизу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Попытка отравления высокопоставленного клирика в Грузии
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Елена ХаненковаРазведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Авигдор ЭскинКонец старой истории на Святой Земле: Израиль будет целым и неделимым
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по власовцам»
Нижний НовгородРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное