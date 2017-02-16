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Число жертв теракта в Багдаде превысило 50 человек

Происшествия
Взрыв произошел в районе Баяа (Bayaa)

Багдад, 16 февраля 2017, 20:57 — REGNUM  Число жертв теракта в южном районе Багдада превысило 50 человек, сообщает 16 февраля Agence France-Presse.

Взрыв произошел на оживленном рынке подержанных автомобилей в районе Баяа (Bayaa) примерно в 16:15 по местному времени. Согласно данным МВД Багдада, на данный момент число погибших достигло 52 человек, более 50 человек получили ранения.

Напомним, в районе Баяа проживают как шииты, так и сунниты. 14 февраля в этом же районе взорвался заминированный автомобиль, четыре человека погибли, 14 человек получили ранения.

Накануне в Мадинат-эс-Садр, шиитском районе Багдада, также взорвался заминированный автомобиль. 15 человек погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Третий за трое суток: в Багдаде снова взорвался заминированный автомобиль

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