Число жертв теракта в Багдаде превысило 50 человек

Багдад, , 20:57 — REGNUM Число жертв теракта в южном районе Багдада превысило 50 человек, сообщает 16 февраля Agence France-Presse.

Взрыв произошел на оживленном рынке подержанных автомобилей в районе Баяа (Bayaa) примерно в 16:15 по местному времени. Согласно данным МВД Багдада, на данный момент число погибших достигло 52 человек, более 50 человек получили ранения.

Напомним, в районе Баяа проживают как шииты, так и сунниты. 14 февраля в этом же районе взорвался заминированный автомобиль, четыре человека погибли, 14 человек получили ранения.

Накануне в Мадинат-эс-Садр, шиитском районе Багдада, также взорвался заминированный автомобиль. 15 человек погибли.

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