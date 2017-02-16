В пакистанском Сехван-Шарифе у мавзолея суфия XIII века прогремел взрыв

Сехван-Шариф, Пакистан, , 19:19 — REGNUM Мощный взрыв прогремел возле мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шари. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает телеканал Geo TV.

Сообщается, что мощный взрыв прогремел в тот момент, когда в мавзолее находилось большое число верующих. По данным правоохранителей, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

По предварительным данным в результате взрыва погибли не менее 30 человек, более сотни получили ранения.

Лал Шахбаз Каландар (известен также, как Сайед Мухаммад Усман Марванди) жил в середине XIII века. Он являлся последователем суфизма и считался мистиком. Ортодоксальный суннитский ислам резко осуждал его деятельность и обвинял в связях с неверными. В частности свое святилище Каландар построил на месте древнего святилища индуистского бога Шивы. По утверждениям современников, ряд ритуалов, проводимых Каландаром, носили отчетливо шиваитский характер.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

Напомним, 13 февраля в пакистанском Лахоре прогремел взрыв во время протестов против изменений правил по контролю за оборотом лекарственных препаратов. Бомбу привёл в действие террорист-смертник. Погибли 16 человек.