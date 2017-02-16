Третий за трое суток: в Багдаде снова взорвался заминированный автомобиль

Багдад, , 18:47 — REGNUM В Багдаде взорвался заминированный автомобиль. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает AFP.

Сообщается, что заминированный автомобиль взлетел на воздух в центре иракской столицы. Это уже третий подобный террористический акт за последние три дня.

По последним данным в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 48 человек. Около 12 человек получили ранения.

Напомним, накануне в багдадском районе Мадинат-эс-Садр, где проживают шииты, также взорвался заминированный автомобиль. Погибли 15 человек.

О том, взял ли кто-нибудь на себя ответственность за эти теракты, не сообщается.