Теракт в Пакистане: по меньшей мере 25 человек погибли

Исламабад, , 18:22 — REGNUM По меньшей мере 25 человек погибли в пакистанской провинции Синд при взрыве возле мечети Лал Шахбаз Каландар, согласно данным полиции, сообщает 16 февраля Samaa TV.

Взрыв произвел террорист-смертник. Среди погибших есть женщины и дети. Около 100 человек получили ранения. Сотрудники медицинских учреждений сообщили, что около 50 раненых находятся в критическом состоянии.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, это уже не первый теракт, сотрясший Пакистан на этой неделе. Так, 13 человек стали жертвами террориста-смертника, подорвавшего себя 13 февраля в пакистанском городе Лахор. Ответственность за него взяла группировка «Джамаат-уль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

15 февраля в результате теракта в городе Галанай погибли два сотрудника правоохранительных органов. Террорист-смертник атаковал здание агентства Федерально управляемых племенных территорий Пакистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа террористическая группировка, совершившая теракт в Пакистане