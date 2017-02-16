Белгород: 12-летняя девочка сломала обе ноги на школьной тренировке

Белгород, , 17:58 — REGNUM 12-летняя ученица одной из школ Белгорода во время спортивных занятий получила переломы обеих ног. Информацию об этом проверяет региональное следственное управление Следственного комитета по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе ведомства.

О ЧП сообщил один из телеканалов 10 февраля. 12-летняя ученица школы №45, находясь на спортивных занятиях, сломала обе ноги.

Как сообщил портал Go31.ru со ссылкой на мать пострадавшей девочки, в ноябре прошлого года при подготовке к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту, девочку отправили спускаться с высоты четвертого этажа в спасательном рукаве без необходимого инструктажа. Теперь ребенок фактически вынужден учиться ходить заново — девочке было сделано несколько операций, проходит сложный реабилитационный период.

В Следственном управлении обещают установить все обстоятельства, при которых ребенок получил травмы, и дать правовую оценку действия преподавателей и руководителей школы.