В Алжире уничтожили пять исламистских боевиков

Алжир, , 17:54 — REGNUM Военнослужащие Алжира устроили засаду и уничтожили пять исламистских боевиков в восточном районе страны, согласно данным министерства обороны Алжира, сообщает 16 февраля Reuters.

Солдаты обнаружили у боевиков пять автоматов Калашникова и боеприпасы. Операция прошла 15 февраля в провинции Буира, примерно в 70 километрах к востоку от Алжира, столицы страны.

Насилие в Алжире пошло на убыль с конца 1990-х годов, когда закончилась война правительства и исламистов, унёсшая жизни 200 тыс. человек. Однако в некоторых отдалённых горных районах и в южной приграничной зоне всё ещё активны «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мелкие бандформирования, присягнувшие к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Саудовской Аравии ликвидированы четыре ячейки ИГИЛ