Уволен кондуктор, выгнавший ребёнка из автобуса в Мурманске

Мурманск, , 17:32 — REGNUM

Кондуктора, выгнавшего ребёнка в метель из автобуса в Мурманске, уволили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре. Ведомство провело проверку случившегося наравне с региональным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации.

«В ходе проверки факт высадки кондуктором ученицы четвертого класса из автобуса во время неблагоприятных погодных условий нашёл своё подтверждение, — сообщили в прокуратуре. — В настоящее время кондуктор уволена».

Как подчеркнули в ведомстве, в связи с допущенными нарушениями и в целях исключения подобных фактов впредь, прокуратурой округа в адрес генерального директора АО «Электротранспорт» внесено представление.

Напомним, как сообщало ИА, инцидент произошел вечером 25 января 2017 года в автобусе, следовавшем по маршруту №18. Кондуктор попросила предъявить учащуюся четвертого класса школьную карту, но увидев, что на ней не оказалось печати учебного заведения, кондуктор высадила ребёнка из автобуса.

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