Не сжалился: суд оставил в силе приговор тульскому убийце пяти человек

Тула, , 17:30 — REGNUM Приговор гражданину Узбекистана Сирожиддину Шералиеву, убившему пять человек в тульском поселке Косая гора и приговоренному к пожизненному заключению, вступил в силу. Защита обжаловала приговор суда, однако 15 февраля судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила приговор Тульского облсуда без изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жестокое преступление было совершено в ночь с 29 на 30 мая 2015 года в одном из частных домов в поселке. Согласно данным уголовного дела, Шералиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил женщину — хозяйку дома. Затем, чтобы скрыть преступление, он расправился с ее родными — 30-летней дочерью и тремя маленькими детьми, мальчиком и двумя девочками в возрасте от пяти до 10 лет. Над одной из девочек преступник надругался — именно она, как сообщили позже в СКР, успела позвонить в полицию. Кроме того, он пытался убить мужчину, своего соотечественника, и восьмилетнего мальчика. Им удалось выжить.

Гособвинитель на суде просил для Шералиева пожизненного лишения свободы. Суд согласился с требованием, и приговорил его к самой жесткой мере, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. По иску прокуратуры Тульской области судом с Шералиева взысканы средства, затраченные на лечение потерпевшего, в сумме 20 тыс. 309 рублей, а также удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 3,5 млн рублей.

15 февраля судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор Тульского областного суда оставила без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.

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