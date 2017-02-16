Увеличилось число жителей Латвии, умерших за границей

Рига, , 17:16 — REGNUM В 2016 году количество зарегистрированных случаев смерти жителей Латвии за границей возросло на 13%. Об этом заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Пилдегович, сообщает LETA.

Он пояснил, что 2016 год прошел «в достаточно нервной обстановке», это связано с тем, что во всем мире участились теракты, а также различные кризисные ситуации. По данным МИДа, увеличилось также и количество удостоверений на возвращение. В 2016 году их было оформлено 2929, что говорит об увеличении числа латвийцев, попавших за рубежом в сложные ситуации.

Из позитивных тенденций МИД отмечает только то, что в 2016 году на 16% сократилось количество жителей Латвии, которым за границей потребовалась медицинская помощь. Однако при этом, на 13% увеличилось количество умерших за пределами страны жителей. Так, в 2016 году в латвийском внешнеполитическом ведомстве было зарегистрировано 244 латвийца, скончавшихся за рубежом.

В целом, за 2016 год консульский департамент получил 2500 звонков, а также 750 электронных писем с просьбой о помощи. Чаще всего подобные услуги оказывались в Великобритании, Ирландии и Германии. Кроме того, в 2016 году за границей были задержаны 696 граждан Латвии, нарушивших в том или ином виде законы.

Напомним, ежедневно из Латвии на жительство в другие страны переселяются 52 человека, а переезжают в Латвию — 28 человек, свидетельствуют обобщенные Центральным статистическим управлением данные за 2014 год.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны

Стоит добавить, что согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%. Одна из главных причин сокращения населения — отток из страны людей, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни.

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