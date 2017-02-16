Четверг, 16 Февраля 2017 года
18:12:54 МСК

В Котласе возбуждено дело по факту покушения на хищение денег из бюджета РФ

Происшествия
Предприниматель подделал налоговые декларации на сумму 1,4 млн рублей

Архангельск, 16 февраля 2017, 17:08 — REGNUM  Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Котласа, фактически осуществляющего предпринимательскую деятельность от имени индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, подозреваемый, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения НДС, включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере исчисленных к возмещению из бюджета сумм НДС, выделенных по счетам-фактурам на поставку пиломатериалов, которые в последующем реализовывались за таможенные пределы Российской Федерации с применением налоговой ставки по НДС в размере 0%. Затем он представил в межрайонную ИФНС № 1 по Архангельской области указанные налоговые декларации, намереваясь неправомерно получить возмещение из бюджета сумм НДС в размере более 1 млн 400 тысяч рублей, однако свой преступный умысел до конца довести не смог по независящим от него обстоятельствам, так как по результатам камеральных проверок ему отказано в возмещении из бюджета вышеуказанной суммы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Налоговые преступления
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Станислав СтремидловскийПредприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Ереванское бюро ИА REGNUMАрмения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Анатолий КошкинЧто предложил Путин японцам? Письмо из Японии
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
ещё главное