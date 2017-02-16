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Директор одинцовской школы отстранен после сообщений об унижении учеников

Происшествия
В настоящее время следователи начали проверку об унижениях младшеклассников

Москва, 16 февраля 2017, 17:04 — REGNUM  Директор школы посёлка Лесной городок Одинцовского района Московской области, где якобы ученики четвертого класса унижали учеников младших классов. Об этом сегодня, 16 февраля, в эфире «Радио 1» заявила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

«Если все факты подтвердятся и выяснится, что они — не единичные, то мы будем ходатайствовать о снятии директора с занимаемой должности. Пока же он будет отстранён от выполнения своих непосредственных обязанностей на время расследования», — сказала Мишонова.

Кроме того, детский омбудсмен считает, что братья-близнецы, якобы унижавшие детей, не посещали сейчас школу, а перешли на домашнее обучение. «Есть информация о том, что подобные факты были не единичными, и что они были замяты руководством школы, но эти сообщения будут проверяться», — отметила Мишонова.

В настоящее время следователи начали проверку об унижениях младшеклассников в школе в посёлке Лесной городок Одинцовского района Московской области. Обязанности главы учебного заведения на время проверки будет исполнять кто-то из числа заместителей директора.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в одинцовской школе в поселке Лесной городок братья-близнецы из четвёртого класса якобы применяют сексуальное насилие в отношении учащихся младших классов. По данным СМИ, учителя знают о происходящем. В Главном следственном управлении СКР по региону обещали оценить действия педагогов и решить, есть ли в произошедшем основания для возбуждения уголовного дела.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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