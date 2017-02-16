Автомобиль посольства России в Киргизии попал в ДТП в Бишкеке
Авария произошла на дороге в аэропорт «Манас»
Бишкек, 16 февраля 2017, 16:57 — REGNUM Автомобиль российского посольства попал в дорожную аврию в столице Киргизии Бишкеке, сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Киргизии.
По информации агентства, в результате ДТП есть пострадавшие, однако их точное количество и обстоятельства ДТП пока неизвестны.
Киргизские СМИ сообщают, что «Тойота Прадо» с российскими дипломатическими номерами столкнулась с микроавтобусом на дороге в аэропорт «Манас».
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
NB!
16.02.17
Преступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
NB!
16.02.17
Предприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
NB!
16.02.17
Главный враг Трампа — внутри США
NB!
16.02.17
Ближний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
NB!
16.02.17
Армения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм
NB!
16.02.17
Предатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
NB!
16.02.17
Ручной режим «только для Татарстана»
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал