Автомобиль посольства России в Киргизии попал в ДТП в Бишкеке

Авария произошла на дороге в аэропорт «Манас»

Бишкек, , 16:57 — REGNUM Автомобиль российского посольства попал в дорожную аврию в столице Киргизии Бишкеке, сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Киргизии.

По информации агентства, в результате ДТП есть пострадавшие, однако их точное количество и обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Киргизские СМИ сообщают, что «Тойота Прадо» с российскими дипломатическими номерами столкнулась с микроавтобусом на дороге в аэропорт «Манас».