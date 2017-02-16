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На Ставрополье осуждена банда, нападавшая на пенсионеров

Происшествия
Участники банды получили до 16 лет колонии строгого режима

Ставрополь, 16 февраля 2017, 16:55 — REGNUM  

В Ставропольском крае осуждена банда, на протяжении двух лет совершавшая разбойные нападения на пожилых людей. Они не только грабили пенсионеров, но и избивали их. Двое пострадавших скончались в больнице.

Банда действовала в 2014 и 2015 годах на территории Георгиевского района. Трое мужчин и женщина под разными предлогами попадали в дома пенсионеров, жестоко избивали их и похищали имущество и деньги.

Семь человек пострадали, из которых четыре пожилых женщины и трое мужчин. Два человека получили серьезные травмы, от которых умерли в больнице.

В общей сложности разбойники награбили имущества и денег на сумму более 500 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Владимир Орловский Вазген Вардазарян, Артур Петренко и Олеся Ластовская признаны виновными в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, краже с незаконным проникновением в жилище, а также причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Приговором суда Орловский получил 16 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, Петренко назначено 15 лет строгого режима и штраф в размере 30 тысяч рублей; Вардазарян получил семь лет три месяца тюрьмы, Ластовская — условно три года.

Напомним, в августе прошлого года в Ставропольском крае была раскрыта другая банда, промышлявшая грабежами пенсионеров. Под видом соцработниц две женщины заходили в дома пенсионеров, после чего убеждали их в необходимости замены денежных купюр на новые.

Как только пенсионеры передавали им свои деньги, они распыляли им в лицо слезоточивый газ и уходили с деньгами. В общей сложности они обманули семь стариков на сумму более 250 тыс. рублей.

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Инциденты с пожилыми людьми
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