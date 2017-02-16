В Саудовской Аравии ликвидированы четыре ячейки ИГИЛ

Эр-Рияд, , 16:44 — REGNUM В Саудовской Аравии ликвидированы четыре ячейки, принадлежащие к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 16 февраля Reuters со ссылкой на государственные СМИ Саудовской Аравии.

В ходе спецоперации задержаны 15 граждан Саудовской Аравии, два гражданина Йемена и житель Судана. Задержанные рекрутировали граждан Саудовской Аравии для участия в боевых действиях на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в начале 2015 года Саудовская Аравия ужесточила политику в отношении терроризма. Были приняты соответствующие законы. В июле прошлого года службы безопасности королевства взяли под стражу порядка 400 человек, которые подозреваются в связи с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В октябре 2016 года удалось предотвратить два теракта. Боевики планировали нападение на сотрудников полиции и взрыв во время футбольного матча. Задержанные получили инструкции от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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