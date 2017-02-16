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СМИ: Убийства патриарха Грузии не планировалось

Происшествия
Прокуратура поясняет, что политики и общественность неправильно поняли заявление главного прокурора

Тбилиси, 16 февраля 2017, 16:43 — REGNUM  Убийство католикоса-патриарха Грузии Илии II или иного духовного лица высшей иерархии не планировалось, пишет грузинская газета «Резонанси» со ссылкой на разъяснения пресс-службы Главной прокуратуры Грузии.

«Дьякону Георгию Мамаладзе было предъявлено обвинение в подготовке убийства «одного лица», а не патриарха», — пояснила в беседе с изданием руководитель пресс-службы Натия Сухиашвили.

По ее словам, главный прокурор Ираклий Шотадзе на брифинге открыто ответил, что это не патриарх, и никто это оспорить не может. Сухиашвили подчеркнула, что речь шла даже не духовном лице высокого ранга, а о лице из окружения патриарха, но не уточнила, кого имеет в виду. Издание от себя делает предположение, что этим лицом могла быть секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили.

«Примечательно, что, по заявлению премьера Георгия Квирикашвили, все предотвратили величайшую беду, так как это было преступление, направленное против нашей страны, и эта информация исходит от прокуратуры, из-за чего государство взяло дело под свой контроль и направило охрану в берлинскую клинику, где лечится патриарх», — приводит автор статьи комментарий премьера и других представителей правительства, которые однозначно говорили о предотвращении покушения на патриарха.

В прокуратуре изданию пояснили, что политики, общественность и представители духовенства неправильно истолковали заявление главного прокурора и невнимательно выслушали или прочли его.

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